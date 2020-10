Vimmerby köpte mer coronaskydd än värre drabbade grannen

Så mycket pengar har kommunerna sökt för skyddsutrustning

Ansökt belopp totalt

Oskarshamn 11 899 293

Västervik 10 604 437

Vimmerby 7 088 000

Kalmar 3 392 651

Mönsterås 3 237 232

Emmaboda 2 019 556

Borgholm 1 596 800

Hultsfred 1 568 619

Mörbylånga 1 426 950

Nybro 1 424 599

Högsby 1 365 711

Torsås 1 109 000

Per invånare

Vimmerby 451,49

Oskarshamn 437,21

Västervik 289,14

Mönsterås 241,56

Högsby 233,49

Emmaboda 214,07

Torsås 155,99

Borgholm 146,68

Hultsfred 110,68

Mörbylånga 93,07

Nybro 70,08

Kalmar 48,71

Per fall

Vimmerby 154 086,95

Oskarshamn 150 623,96

Högsby 85 356,93

Västervik 78 551,38

Mönsterås 62 254,46

Borgholm 44 355,55

Hultsfred 32 012,63

Torsås 31 685,71

Mörbylånga 31 020,65

Nybro 21 262,67

Kalmar 11 050,98

Emmaboda --

Om siffrorna

Siffrorna visar hur mycket ersättning (i kronor) som kommunerna sökt av Socialstyrelsen för merkostnader i samband med inköp av skyddsutrustning under coronapandemin för perioden 1 februari – 31 augusti 2020, per invånare (31 juli 2020) och per konstaterat fall (7 sep 2020). Utbetalning beräknas i månadsskiftet oktober-november. Kommunerna har ännu möjlighet att komplettera i samband med en andra ansökningsomgång i november.

