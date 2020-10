Skyddsutrustning för miljoner – stora skillnader mellan kommunerna

Så mycket pengar söker kommunerna för skyddsutrustning

Ansökt belopp totalt

Växjö 5 444 000

Alvesta 3 405 509

Markaryd 2 096 295

Ljungby 1 884 560

Lessebo 1 680 519

Tingsryd 1 567 400

Uppvidinge 1 203 010

Älmhult 963 352

Per invånare

Markaryd 201,87

Lessebo 193,78

Alvesta 168,94

Tingsryd 126,51

Uppvidinge 126,41

Ljungby 65,87

Växjö 57,85

Älmhult 54,09

Per fall

Lessebo 40 988,26

Uppvidinge 34 371,71

Markaryd 21 390,76

Alvesta 16 858,95

Ljungby 11 852,57

Tingsryd 11 784,96

Växjö 9 073,33

Älmhult 8 525,23

Om siffrorna

Siffrorna visar hur mycket ersättning (i kronor) som kommunerna sökt av Socialstyrelsen för merkostnader i samband med inköp av skyddsutrustning under coronapandemin för perioden 1 februari – 31 augusti 2020, per invånare (31 juli 2020) och per konstaterat fall (7 sep 2020). Utbetalning beräknas i månadsskiftet oktober-november. Kommunerna har ännu möjlighet att komplettera i samband med en andra ansökningsomgång i november.

Läs mer