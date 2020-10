Ny forskning: Spoilers kan locka publiken till bion

– Recensioner som spoilar handlingen hjälper konsumenter som du eller jag att fatta beslut om att gå att se filmen, säger Joseph Ryoo som är kanadensisk forskare i marknadsföring.

Ju mer information om en film, desto större chans att biobesökaren väljer just den. Så skulle man mycket förenklat kunna sammanfatta resultaten som Joseph Ryoo och två av hans kollegor har publicerat i Journal of Marketing, en amerikansk tidskrift för forskningsresultat inom marknadsföring.

Undersökningen omfattar 140 000 användarrecensioner på den populära amerikanska filmtjänsten IMDB, och tusen filmer. Och det visar sig att graden av spoilers i en text påverkar biljettförsäljningen positivt. Och då har forskarna räknat bort andra faktorer som till exempel stora reklambudgetar och antal biodukar som filmen går på.

Det är framför allt filmer som biobesökarna inte redan känner till, via kända regissörsnamn eller redan kända berättelser, som gynnas av att mer av handlingen som kommer fram, säger Joseph Ryoo.

– Det är framför allt filmer som är osäkra kort för besökaren, som independentfilmer, som får högre biljettförsäljning av att folk läser recensioner som spoilar handlingen.

Det här betyder inte att filmbolagen ska börja uppmuntra alla att spoila deras filmer. Det är fortfarande viktigt att biobesökaren kan välja om den vill bli spoilad eller inte.

– Its better to be safe than sorry, säger Joseph Ryoo.