Bara en manlig huvudroll att nominera på Broadway

Flest nomineringar, hela 15 stycken, går till "Jagged little pill", en ny musikal baserad på Alanis Morissettes debutalbum från 1995. Musikalen hade premiär i december 2019 och hann bara spelas i drygt tre månader innan hela Broadway stängdes ned i mars.

En följd av nedstängningen blev att bara fanns 18 föreställningar att rösta på.

Det innebär också att i kategorin bästa manliga huvudroll i en musikal är Aaron Tveit i "Moulin Rouge! The Musical" den ende nominerade – fast han vinner bara om 60 % av juryn röstar på honom.



Näst flest nomineringar har just "Moulin rouge"-musikalen, baserad på Baz Luhrmanns film från 2001, 14 stycken. "Slave play", en pjäs av Jeremy O Harris, får 12 nomineringar, ett nytt Tonyrekord för en pjäs.



Vanligtvis äger Tonygalan rum i juni, men den har nu skjutits upp på obestämd tid. Broadways teatrar beräknas just nu hålla stängt till åtminstone sommaren 2021.