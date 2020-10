Digitalisering avslöjar hur svensk litteratur spreds över världen

Om författarna i studien

I studien jämförs översättningar och utländskt mottagande för Carl Jonas Love Almqvist, Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén, Marie Sophie Schwartz, Viktor Rydberg och Zacharias Topelius under tidsperioden 1840-1950.

Jämförelser har också gjorts med Esaias Tegnérs, August Blanches och Carl Fredrik Ridderstads författarskap.

Studien "Swedish Nineteenth-Century Novels as World Literature: Transnational Success and Literary History" är en fördjupning av det tidigare forskningsprojektet "Swedish Women’s Writing on Export in the Nineteenth Century".

Källa: Yvonne Leffler, Göteborgs universitet.

