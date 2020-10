Brittiska soulrockaren Spencer Davis död

Deras stora hit Keep on running med The Spencer Davis group toppade Englandslistan 1966.

Gruppen var ett de stora brittiska banden på 1960-talet med den unge Steve Winwood på sång, och turnerade med bland andra The Who och The Rolling Stones.

Deras brittiska rocktolkning av den amerikanska soulen resulterade i bland annat i Keep on running, Gimme some lovin och I'm a man från 1967.

Spencer Davis blev 81 år.