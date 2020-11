"Borde hålla käft" tar spjärn mot det alltför ofta sagda

Titel: Borde hålla käft - en bok om Märta Tikkanen

Författare: Johanna Holmström

Allt är material. Liv är material. De svåraste sakerna är de viktigaste att ta tag i och försöka bearbeta. Det finns inget som är så skamligt att det inte skulle gå att tala om det. Så säger Märta Tikkanen själv till Johanna Holmström under ett av intervjutillfällena 2018.

Och Märta Tikkanen har under mer än 50 år använt det egna livet som material, äktenskapet med författaren Henrik Tikkanen, från passionen över sprithelvetet till hans död och vidare ut på andra sidan. Moderskapet, barnens problem och diagnoser, resorna och älskarna, breven till väninnorna, barndomen, föräldrarnas äktenskap och morföräldrarnas, allt har varit material, kommit till användning efter konstnärlig bearbetning.

Märta Tikkanen har varit en feministisk förgrundsgestalt med böcker som Män kan inte våldtas och Århundradets kärlekssaga. Recensionerna i Sverige har alltid varit välvilliga, ja hyllande, däremot har hon blivit nedsablad i Finland i decennier.

Johanna Holmström närmar sig Märta Tikkanen med sin generations frågor som går utanför det rent litterära: Varför gick du inte? Var äktenskapet som uppenbarligen skadade barnen men gav upphov till stor litteratur värt det? Kan man vara feminist och sitta fast i ett destruktivt förhållande? Varför kan Märta bara skriva med en man i närheten?

Johanna Holmström fick ett anbud från förlaget att skriva denna biografi, berättar hon i början. Hennes tes är att självbiografiskt arbete präglas av kontroll över materialet - och alltid är förljuget. Hon vill gå utanför det Märta Tikkanen själv brukar berätta. Också sådant som inte sagts ska med - lite hemligheter, lovar hon.

Hon träffar en åldrad och lite glömsk Märta Tikkanen, hon intervjuar barnen, hon läser alla böckerna, förstås, korrespondensen med väninnorna Åsa Moberg och Birgitta Stenberg. Hon läser sig igenom recensionerna. Gör egna analyser filtrerade genom vår tid. Hur står sig Märta? Vad mötte hon för motstånd i olika årtionden?

Holmström menar att Tikkanen har haft en osviklig fingertoppskänsla, hennes böcker har trots dåliga recensioner i Finland initierat viktiga debatter, om våldtäkt, om alkoholism osv. Och hon blev ju också översatt till 40 språk.

Johanna Holmström tar spjärn mot det alltför ofta sagda, försöker konfrontera Märta med hennes sentida hyllningar av Henrik Tikkanens förtjänster. Blandar in sitt eget katastrofala äktenskap. Vill försöka förstå något det onekligen är försent att fråga Märta Tikkanen om. Ibland smärtar det, blir nästan outhärdligt, precis som under läsningen av Märtas egna böcker. Gå vill man skrika. Holmström intervjuar sönerna. Den yngsta säger: Hon verkar inte riktigt ha uppfatta hur illa vi for. Ingen av dem säger sig ha läst föräldrarnas böcker.

Här finns ett driv och en nyfikenhet som gör detta till en angelägen bok.

Holmström är bra på att lyfta fram de klassiska scenerna, som när Henrik kommer hem och säger att han har tio dagar kvar att leva. För trots alla intentioner att detta bara ska handla om Märta vilket hon tycker är på tiden handlar det efter fem minuters intervju ändå om Henrik.

Hon har ju envetet fortsatt att skriva om honom som i autofiktiva Två – ett konstnärsäktenskap, hamrat in denna kärlek i allas våra medvetande. Och med åren har Henriks förtjänster åter växt i betydelse så att Märta nu kan stoppa teveprogram där någon kallar Henrik Tikkanen för en skit.

Mitt i Märta Tikkanens samhällsengagemang och civilkurage ryms också den förfördelade som med åren blir allt mer fixerad vid de priser hon inte får i Finland för att hon har som det heter kackat i eget bo. Hon vill täppa till truten på dumma finländska recensenter med priserna. Där finns alltid någon Gösta i vägen, som Birgitta Stenberg skriver.

Borde håll käft kantrar dock mot slutet just på de gifta älskarna. De som Märta själv inte velat namnge. Det gör nu inte Holmström heller men hon låter sig inte nöjas med Märtas svar utan klipper och klistrar ihop nikotinisten Storfångaren och poet-Älgen. Det är nu döda män som var gifta, som Märta också använde sig av konstnärligt, män som musor.

Det känns som lite förspilld möda att försöka röja identiteter och orsaka kulturskandaler så här långt efteråt speciellt eftersom Holmström samtidigt moraliserar lite över att Märta visst bara kan skriva med män i närheten. Det är inte så intressant att veta vem som låg med vem väl på åttiotalet. Men också lite typiskt i ett sådant här autofiktivt författarskap att det just är några gifta män som som ska skonas.

Jag vet inte hur denna biografi kommer att stå sig då den kanske alltför mycket tar avstamp i detta nu 2020 men det är synd att debatten om boken så ensidigt kommit att handla om just de här sidorna.