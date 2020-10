Över 20 artister har nekat Trump att använda deras musik

Följande artister har förbjudit Trump att använda deras musik vid valmöten:

Tom Petty

John Fogerty

Neil Young

Rihanna

Elton John

R.E.M.

Adele

Rolling Stones

Pharrell Williams

Earth Wind & Fire

Brian May (Queen)

Axl Rose (Guns 'N Roses)

Eddie Levert (The O'Jays)

Paul Rodgers (Free)

Steven Tyler (Aerosmith)

Brendon Urie (Panic! At The Disco)

Dee Snider (Twisted Sister)

George Harrisons dödsbo

Princes dödsbo

Luciano Pavarottis familj

