Springsteen minns platserna, publiken och polarna

Artist: Bruce Springsteen and The E Street Band

Album: Letter to you

Utgivningsdatum: 23 oktober 2020

Betyg: 3 av 5

Ena minuten här, nästa borta. En insikt som blivit ännu tydligare detta coronans år. Livet är föränderligt, förgängligt. För 71-årige Bruce Springsteen handlar det också om insikten att han är den ende från sitt första band som fortfarande lever.

Det handlar om döden och därför också om livet. Men jag har nog aldrig hört så många klädesplagg refereras på en skiva som när Springsteen minns svunna tider och vänner. Bland de nyskrivna låtarna finns också tre nya inspelningar av osläppta låtar från tidigt sjuttiotal: en åldrad sångare tar sig an ungdomens ord.

Och så finns den stelbent stompiga plakatrocken.

Skivan är inspelad live under fyra dagar på Springsteens hästranch i New Jersey. Bandkänslan finns där. Det förväntade soundet. Men en låt som "I'll see you in my dreams" hade platsat på förra skivan, den mer sentimentala, utan E Street Band.

Även på andra ställen kan det emellanåt bli rätt banalt. Hur skulle "Letter to you" egentligen tagits emot om avsändaren inte vore Springsteen med en över 50-årig karriär utan en hoppfull nykomling? Men nu är det ju Springsteen som minns sitt långa rockliv. Platserna, publiken, polarna. Och gitarrerna.

Och precis som vem som helst hittar även Bruce Springsteen hopp i musiken. Och liv.