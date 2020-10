Veckans ord: Överkonsumtion

När naturmannen David Attenboroughs filmiska testamente ”A life on our planet” nyligen hade premiär, var en av de stora nyheterna att hans nystartade Instagramkonto om filmen och dess budskap, var det snabbast växande någonsin. Inom 4 timmar och 44 minuter hade han en miljon följare.

Hans film om exploateringen av den vilda naturen och konsekvenserna för oss människor är en berättelse om överkonsumtion. En omättlighet och expansionslusta som enbart under Attenboroughs egen livstid, har minskat utrymmet för vilda djur, från 66% till 35% av jordens landyta. En orangeröd orangutangunge sitter i en av filmens starkaste bilder uppflugen i ett ensamt träd, bara en naken stam egentligen, som blivit kvar mitt i ett kalhygge på Borneo.

Nu, tre veckor efter premiären är han uppe i sex miljoner följare. Visserligen en imponerande siffra för en 94-årig nykomling till influencer, men det är ändå småsiffror i sammanhanget. Den person som kanske först av alla förkroppsligade det extrema konsumerandet är Paris Hilton. Hon har just nu 13,3 miljoner följare på Instagram. Alltså drygt dubbelt så många som Attenborough. I dokumentären ”This is Paris” vandrar hon runt i ruinerna av sin egen shopping.

Om man betraktar konsumtionen som en religion är garderoben dess allra heligaste rum. Paris Hiltons walk in closet är att jämföra med Påvens privata våning. I det fönsterlösa rummet hänger hundratals guldkedjor på krokar, mängder av skor, silkespapper och kartonger är staplade längs väggarna. Hon river irriterat bland glittret och undrar varför hon ägnat hela sitt vuxna liv åt att spela Paris Hilton. Garderoben är ett rekvisitaförråd och hennes hem är en teater. Hennes överkonsumtion av toppar, klänningar, skor och smycken har inspirerat en hel värld att handla.

Bland annat de fem systrarna Kardashian som tillsammans har 750 miljoner följare på Instagram. Är det en slump att deras TV-serie om ett liv i lyx nyligen lades ner? Har vi tröttnat på internets kungligheter? I Sofia Coppolas film ”The Bling Ring” gör några tonåringar från Hollywood inbrott hos Paris Hilton och rycker till sig märkesvaror och designerglasögon, en film som bygger på verkliga händelser. Konsumtion bygger på drömmar och ungdomarna bestämde sig för att krossa glaset och ta sig in i bilden. De rusar ut med de glansiga plaggen tätt tryckta intill kroppen.

Sofia Coppola har i sina filmer alltid rört sig bland de mest privilegierade, kanske allra tydligast i filmen om ”Marie Antoinette”. Det som alltid har utmärkt kungligheter är deras passion för vackra ting. Broderier, ädelstenar, blommor, bakelser och överdimensionerade hus. De senaste hundra åren har allt fler levt som franska drottningar. I stället för broderade mantlar hänger ett stort antal toppar från klädjätten i garderober från möbeljätten.

David Attenborough säger i sin film att överkonsumtionen kan innebära slutet för mänskligheten. Inte naturens död. Den klarar sig alltid. Och han visar bilder från gatorna i den övergivna staden Prypjat intill kärnkraftverket Tjernobyl. Där rör sig vildhästar och vargar och det växer tätt med träd mellan husen. Frågan är bara hur många följare han lockar på Instagram, än så länge har Kylie Jenners glittriga urringning betydligt fler likes än Attenboroughs bistra budskap.

David Attenboroughs film ”A life on our planet” finns på Netflix, dokumentären “This is Paris” går att se på Youtube. ”Marie Antoinette”, 2006, finns t.ex. på Viaplay och The Bling Ring, 2013 på flera olika streamingtjänster.