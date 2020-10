Stjärnförfattare kritiserar hemlandet efter polisvåld

Under den senaste tiden har vågen av demonstrationer mot den nigerianska polisstyrkan – Special Anti-Robbery Squad som förkortas SARS – vuxit sig stark över hela landet. Författaren Chimamanda Ngozi Adichie skriver om utvecklingen i en debattartikel i The New York Times och menar att rörelsens omfattning och kraft hör ihop med det stora missnöje som vanligt folk känner inför landets regering.

Anklagelser om att polisstyrkan SARS har rånat, attackerat och till och med dödat människor har funnits sedan lång tid tillbaka men i början på oktober kom en ny våg av protester.

När undantagstillstånd infördes i delstaten Lagos i tisdags befarade Chimamanda Ngozi Adichie att det skulle kunna leda till övervåld från arméns och polisens sida.

”Men jag var inte beredd på det blodbad som följde”, skriver Chimamanda Ngozi Adichie om tisdagskvällens händelser i Lagos då polisen sköt rätt in i en folkmassa med demonstranter, något som bekräftas av ögonvittnen som nyhetskanalen CNN har talat med.

”Den nigerianska staten har vänt sig mot sitt eget folk”, skriver Chimamanda Ngozi Adichie, och fortsätter: ”Det enda skälet till att skjuta in i en folksamling med fredliga demonstranter är att terrorisera: att döda några för att få resten att backa. Det är ett kolossalt och oförlåtligt brott”.