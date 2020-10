Musiken i presidentvalskampanjerna är omdiskuterad

I P1 Kultur diskuterades musiken i presidentvalet i USA på flera olika sätt, däribland kandidaternas helt olika spellistor. Ett exempel är ju Donald Trumps olika slutlåtar vid kampanjmöten: tidigare Rolling Stones "You can't always get what you want" och nu Village People med "YMCA" – två låtar med ett textinnehåll och ett sammanhang som förbryllar. Kan innehållet stämma med hans budskap?



– Trump funderar inte så mycket på texten utan mer på känslan. Det tror jag går igen i hela spellistan. Det går igen i hans presidentskap också, han gör inte som andra eller som traditionen bjuder. Han bryr sig inte om vad det så kallade etablissemanget tycker. Det här är ännu ett finger i luften mot vad folk brukar tycka, säger Ekots USA-kommentator Ginna Lindberg.

Många artister har försökt få presidentkandidater att sluta spela deras musik under sina valkampanjer, men det brukar inte vara helt lätt. Det är det inte för de som försökt få Donald Trump att sluta spela deras musik heller.

– Trump-kampanjen har ett avtal med musikrättighetsbolaget BMI som ger dem tillstånd att använda tusentals olika låtar. Så det är rätt svårt att som enskild artist bryta sig ur avtalet och få stopp på det, säger Ekots USA-kommentator Ginna Lindberg.