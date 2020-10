Phil Lynott & Thin Lizzy – bortom rockklyschorna

Titel: "Phil Lynott – Songs for while I'm away"

Regissör: Emer Reynolds

Medverkande: Eric Bell, Caroline Taraskevics, Cathleen & Sarah Lynott, Darren Wharton m fl

Genre: Musikdokumentär

Betyg: 4 av 5

"Songs for while I'm away" är ett ambitiöst och känsligt utfört porträtt av Phil Lynott, han som var frontfigur i Thin Lizzy. Gruppen som hade sin storhetstid på 70-talet med hits som "The boys are back in town" och "Dancing in the moonlight".

Men här kombineras bilden av rockstjärnan med den av Lynott som pojkvän, äkta man, pappa och bandkollega – en hel del vikt läggs också vid den irländska identiteten. En egentligen ganska spretig film hålls samman genom Lynotts musik, precis som intervjuerna i den ofta vävs samman och knyter an till hans sångtexter. Alltsammans är bildsatt som en moodboard, en lätt poetisk blandning av arkivklipp och stämningsskapande bilder (med en viss förkärlek för närbilder på bandspelare och kassettband).



"Songs for while I'm away" är inte en sådan där film som gör anspråk på att berätta hela historien om en person. Tvärtom. Regissören Emer Reynolds låter oss som åskådare själva sammanfoga minnesfragmenten och berättelserna som finns i filmen. De som kan handla om allt från en dotters svaga minnesbilder av mannen som var hennes far, till de lite mer lättsamma historierna om Thin Lizzys väg till genombrottet. Midge Ure, Huey Lewis, Suzi Quatro och U2-basisten Adam Clayton är några av de som skänker musikalisk stjärnglans åt filmen. Men roligast, och kanske ärligast, är gitarristen Scott Gorham.

Men det tragiska slutet på historien om Phil Lynott hoppar man nästan över i den här dokumentären. I stället fokuserar man på tiden innan drogerna gjorde ett allt för stort avtryck på Lynott. Ett missbruk som slutligen ledde till hans heroinrelaterade död. Det är nästan som om regissören gått efter det som en av hans döttrar säger i början av dokumentären, att hon vill veta mer om vem han var tidigare i livet, snarare än att det alltid blir så mycket fokus på hur han dog.

"Songs for while I'm gone" blir till en fängslande resa, där man tar sig bortom rockklyschor och tomma poser. En liten pärla i musikdokumentärgenren, faktiskt.