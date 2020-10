Drömmen om ett bättre liv i "Los Lobos"

Titel: Los Lobos

Regissör: Samuel Kishi

Manus: Samuel Kishi, Luis Briones, Sofía Gómez-Córdova

Skådespelare: Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez, Leonardo Nájar Márquez

Genre: Drama

Betyg: 4 av 5

Max den yngste, bara fem år, tjatar om Disney - han vill till Disneyland och hans mamma säger då att hon ska ta dom dit om de bara lär sig lite engelska, dom måste ju kunna köpa biljetter om de åker dit.

Men den första tiden i USA , i Albuquerque, är långt ifrån karuseller och drömmar. Pojkarna, storebror Leo är åtta, måste hålla sig inne i den nötta lägenheten. De får under inga omständigheter lämna den när mamman jobbar under dagen, ja, det skulle väl vara ifall det började brinna. In i lägenheten sipprar röster, bråk om drogaffärer, några killar som spelar fotboll på gården, men de sitter kvar och väntar in mammans hemkomster. Tills en dag.

Los Lobos, vargarna, Mamman säger att vargar gråter inte de är modiga och de skyddar sitt hem. Det är en välgjord vardagsskildring, med så bra skådespel från de små barnen att jag måste kolla om det är en dokumentär. Men, nej det är ett drama med fint manus som hämtat mycket från verkligheten.

Los Lobos har prisbelönats både vid Berlins filmfestival förra året, och på den svenska Barn-och ungdomsfilmsfestivalen BUFF i år. Och det är en film som varsamt och kärleksfullt följer en utsatt liten familjs strävan efter ett bättre liv.

Mitt betyg blir en fyra.