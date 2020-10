"The Undoing" - förljuget familjeliv med lyxgodiskänsla

Titel: "The Undoing"

Regi: Susanne Bier

Manus: David E. Kelley efter boken "You should have known" av Jean Hanff Korelitz

Skådespelare: Nicole Kidman, Hugh Grant, Matilda De Angelis, Donald Sutherland m.fl.

Genre: Drama/ thriller

Betyg: 3 av 5

Går att se på: HBO Nordic, premiär 26/10-2020, sex avsnitt som släpps på måndagar.

Familjeliv i lyxmiljö funkar i alla tittargrupper. ”Big Little Lies” och ”Solsidan” är två framgångsrika exempel som berättar om mammakonkurrens, parliv och föräldraskap i villor med havsutsikt. I ”The Undoing” pågår relationstrasslet i stora lägenheter på Upper East Side, en Woody Allen-värld minus skämten.

Redan i de drömska förtexterna ser vi en liten rödlockig flicka i vit volangklänning och slöja blåsa såpbubblor. Kanske är det Nicole Kidmans rollfigur Grace som fantiserar om sitt framtida bröllop? I den sista bilden spricker såpbubblan, lite övertydligt kanske, men det här är en thriller om hemligheter i nära relationer. Psykologen Grace tar emot både par och enstaka patienter i sin smakfullt inredda terapimottagning. Hon är expert på känslor och tvekar inte att punktera deras livslögner, men hon har sämre koll på sin egen man.

”The Undoing” har en hel del gemensamt med ”Big little lies”, även där står överklasskvinnor och deras rävspel i centrum, barnen är gisslan i mammakarriären och välgörenhet är ett viktigt moment. Men när en ung mamma från Harlem gör entré i gruppen, förvandlas välvilligheten till grimaser. ”The Undoing” är inte riktigt lika lyckad som ”Big little lies”, men det är ändå kvalitetsunderhållning med lyxgodiskänsla.