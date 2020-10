"His House" är den bästa brittiska skräckfilmen på många år

Titel: "His House"

Regissör: Remi Weekes

Medverkande: Wunmi Mosaku, Sope Dirisu, Matt Smith m fl

Genre: Thriller/Skräck

Tillgänglig på: Netflix

Betyg: 4 av 5

Vi har alla sett bilderna.

Bilderna på de små båtarna, fyllda av människor som inte alltid överlever resan över havet.

Skräckfilmen "His House" följer två överlevare, som flytt krig i Sydsudan och som bär på skammen över att de fått leva när andra har dött. När de får tillfälligt uppehållstillstånd i England är det deras trauman från flykten som väcker verkliga monster till liv i deras hus.

"His House" är tveklöst en av de bästa brittiska skräckfilmerna på år och dagar. Kanske sen "Under The Skin" 2013.

När det kommer till traditionella skräckfilmsläskigheter är filmen rätt så mainstream. Hemsökta hus, med väsen som skrämmer livet ur både rollfigur och tittare, är ju inget nytt, men det genomförs väl här och med god variation.

Det som är enastående är hur filmen lyckas skrämmas på det sättet, samtidigt som den ger oss en mångfacetterad bild av livet som nyanländ flykting.

Risken var ju verkligen överhängande att det här skulle upplevas som något osmakligt, men regissör Remi Weekes går en imponerande balansgång mellan övernaturlig och realistisk skräck.

När en säkerhetsvakt följer efter vår huvudkaraktär inne på en affär till exempel – eller vid ett möte med rasistiska ungdomar i bostadsområdet, kan det vara minst lika obehagligt som vid nattens besök av en häxa från afrikansk mytologi.

Om jag ska klaga på något, blir det nog ändå det jag brukar kalla för "Netflix-ljuset". Originalfilmer på tjänsten har en tendens att ofta se lite för glansiga och overkliga ut.

Här hade en del sekvenser tjänat på en mer realistisk look, men jag vill ändå vara tydlig: "His House" andas in frisk luft i skräckgenren.

Den kommer få dig att hoppa till i din stol, samtidigt som den får dig att rikta tanken mot sådant du ogärna vill tänka på.

Om du ska se en ny skräckfilm i Halloween, ska du se "His House".