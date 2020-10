Gunnebo om läckan: Ett brott av avancerad kriminell verksamhet

– Först och främst vill jag säga att det är mycket tråkigt det som har hänt. Vi har blivit utsatta för ett brott av avancerad kriminell verksamhet och försöker att jobba med detta på ett professionellt sätt.

Det var i augusti som hackare trängde in i den svenska säkerhetskoncernen Gunnebos datorer och kopierade 38 000 filer, rapporterar DN.

Läckan omfattar bland annat ritningar över bankvalv och butiker, övervaknings- och larmutrustning och säkerhetsfunktioner för bankomater.

Enligt VD Stefan Syrén har man nu uppdaterat sina säkerhetsrutiner.



– Vi har ett antal övervakningssystem, vi har processer för hur vi hanterar information. Det har vi gått igenom nu och tittat på hur vi kan förstärka det ytterligare kortsiktigt. Vi har också tagit in externa specialister som hjälper oss att designa ett state of the art-skydd och det är lite moroten för oss nu att bli best in class.

Men IT-säkerhetsexperten Leif Nixon, som tagit del av DN:s granskning tycker att läckan ser väldig bekymmersam ut för Gunnebo.



– Att man har fått ett intrång är en sak, för det är svårt att skydda sig helt hundra procent emot, däremot verkar inkräktaren ha kunnat komma åt data från hela deras globala koncern från Kenya till New York utan att man har förstått att något är stulet. Det är väldigt bristande incidenthantering att man inte kunnat fastställa vad som har hänt.

Till Gunnebos kunder världen över hör också samhällsviktiga anläggningar som kärnkraftverk, sjukhus och flygplatser, och i Sverige myndigheter som försvaret, polisen och FRA.