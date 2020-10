Techjättar stiger trots turbulens på börserna

– Det går nog ganska bra. Efterfrågan på techbolagens produkter är ju fortsatt väldigt stark och pandemin har inte gjort saker och ting sämre, utan tvärtom, efterfrågan har snarare ökat, säger Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Chevreux, ett företag som specialiserar sig på rådgivningstjänster och aktiehandel.



De stora amerikanska techjättarna Facebook, Apple, Amazon och Google – presenterar sina kvartalsrapporter ikväll svensk tid. Det efter att Microsoft i tisdags redovisade ett rörelseresultat på runt 140 miljarder kronor för tredje kvartalet, och det var 25 procent högre än motsvarande period förra året.

Samtidigt som förväntningarna på vinsterna är höga, höjs röster om att techaktierna kommer att kunna falla kraftigt, något exempelvis den amerikanska nättidningen Business Insider tar upp. Men Martin Guri tror att techbolagen kommer att leverera starka rapporter.

– Man kan nog förvänta sig att de har ett väldigt bra kvartal bakom, för att de befinner sig i ett väldigt speciellt läge i förhållande till många andra företag. De är inte speciellt konjunkturkänsliga och teknikanvändandet bara ökar i världen och de står till tjänst med de här sakerna, säger han.



För Microsoft så ökade vinsterna mest i moln-segmentet i det tredje kvartalet, och enligt Niclas Lundin, portföljförvaltare för amerikanska aktier på Handelsbanken, så är det just dessa tjänster som kommer att efterfrågas under den närmaste framtiden.



– Nu går vi in mer mot en fas där företagen tittar på långsiktigt strategiarbete i form av digitala strategier där digitala moln-tjänster kommer förmodligen vara en stor del av framtiden, säger Niklas Lundin.