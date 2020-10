Delar av Skåne stänger ner – så agerar kommunerna

Eslöv: Bibliotek, simhall, höstlovsaktiviteter

Burlöv: Höstlovsaktiviteter

Bromölla: Simhall, besöksförbud på äldreboenden

Hörby: Simhall

Malmö: Höstlovsaktiviteter ställs in.

Sjöbo: Bibliotek, simhall, höstlovsaktiviteter, konsthall, fritidsgårdar, biograf, kulturskolan

Staffanstorp: Bibliotek, simhall, idrottshallar, fritidsgårdar, rådhuset, fritidspunkten, öppen verksamhet, alla publika verksamhetslokaler, öppna förskolan

Svalöv: Höstlovsaktiviteter, öppna förskolan

Simrishamn: Vissa dagliga verksamheter

Hässleholm: Besöksförbud på särskilda boenden, simhallar, bibliotek, fritidsgårdar

Trelleborg: Bibliotek, simhall, höstlovsaktiviteter, museum, fritidsgårdar

Vellinge: Höstlovsaktiviteter inställt. Max 50 personer på fritidsgårdar, simhall och bibliotek

Ystad: Simhall

Båstad: Bibliotek, höstlovsaktiviteter, idrottshallar, kompetenshubben, öppna förskolan, uthyrning av idrottsanläggningar ställs in.

Kristianstad: Öppet hus på gymnasieskolorna den 7 november ställs in.

Osby: Bibliotek, simhall, stopp för besök på äldreboenden, ishallen stängd, uthyrning av kommunens lokaler stoppas.

Perstorp: Kommunfullmäktigesammanträden

Simrishamn: Alla arrangemang på Österlens museum och biblioteket inställda, stängt daglig verksamhet, LSS och socialpsykiatrin har stängt Café Stinsen och Kullagret för besökare. Träffpunkten försöker anordna ute-aktiviteter istället för att ha sin ordinarie verksamhet.

Östra Göinge: Stopp för besök på äldreboenden.