Valzhyna Mort – Belarus poetiska ambassadör i världen

– Vi åker på cykelutflykter med våra barn och lever våra liv som vanligt medan någon i en annan tidszon blir våldtagen med en polisbatong, säger Valzhyna Mort från sitt hem i Ithaca, New York.

Hon undervisar i litterär gestaltning och översättning på Cornell University och de senaste månaderna har hon också skrivit artiklar i internationella medier om den politiska utvecklingen i hemlandet Belarus.

Nu kommer hennes tredje diktsamling ut i USA, "Music for the Dead and Resurrected" – Musik för de döda och återuppståndna. Dikterna tar utgångspunkt i krig, svält och massakrer, självklara erfarenheter i varje belarusisk släkt. Men den officiella historieskrivningen i Belarus handlar ofta om andra saker, säger Valzhyna Mort.

– Jag har varit tvungen att föreställa mig hur våld och tortyr kan upplevas. Hur känns det att bli dödad?

Valzhyna Morts nya diktsamling "Music for the Dead and Resurrected" skär rakt in i historien i det Belarus som ofta synts i nyhetsflödet de senaste månaderna. För Mort handlar det politiska uppvaknandet i landet om att belarusierna började tycka om sig själva och att den här nya kärleken är ett politiskt ställningstagande.