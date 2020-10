Veckans ord: Publik

Så väller den in då teaterpubliken, förhoppningsvis och troligen, om nu inte allt ändras igen.

Trehundra själar i salongen i stället för femtio, minst en meter mellan varje istället för elva.

Det är lätt att bli lite gråtmild, lite helig i tonen av sådant. Man vill plocka fram vetenskapsnyheternas inslag som beskriver mätningar av teaterpublikens hjärtslag, hur de börjar slå i takt under en föreställning, en dröjande rytm under de hostningar, skratt, andningsvågor och stillsamma snarkningar som också ingår i den mättade, förhoppningsvis koncentrerade luft som uppstår när publiken faktiskt sitter där.



Men lite helighet har aldrig gjort teatern något gott så vi släpper det och konstaterar att det blir kul. Att se dem alla igen.



Tonåringen till exempel, som nerhasad till en märkligt vågrätt mjuklös tingest i teaterfåtöljen, inbäddad i en nästan helskyddande luva som dödstyst tar sig an första akten i Ett dockhem. Jag hörde faktiskt just denna publikindivids mamma en gång med hot och mutor i form av alla kakor i hela fiket förbjuda honom att gå i pausen. Under akt två såg jag honom le lite.

Jag längtar mycket efter de som klär upp sig på premiär. Det finns särskilda kavajer och blusar täckta av ett stillsamt glitter, matta paljettytor som lyser som små eldar i den annars väldigt svarta publiktjärnen.

Och makarna! Nu pratar vi inte om alla makar här, men en liten grupp av de ungefär en fjärdedel män man ser i en teaterpublik är "maken som följde med".

Stoiskt sitter han vid sin mer teatervana hustrus sida och ser Vladimir och Estragon sitta under sitt eländiga lilla träd och vänta... på... att Godot ska komma.

Maken tycker om att ge en inte alltid okritisk analys i pausen, jag har till och med sett honom få uppmuntrande axelmassage inför upploppet. Och alltid en pilsner! Jag ser också ofta samme make återvända gång på gång så det är en nog ett glädjens upplägg detta.

Och de fåtaliga allvarliga elvaåringarna längtar jag efter, som fingrar på sin Gott-och-blandat-påse när Medea gör entré.



Jag längtar till och med lite grand efter kritikerna. Det är det noggrant nerklädda, tystlåtna gänget som aldrig, aldrig reser sig om det blir stående ovation, det gör man bara inte.



Det ska bli kul att låta hjärtat slå i takt igen, men vad har man egentligen publiken till?

Jag läser just nu en mycket pedagogisk bok som heter Mot stjärnorna – strövtåg i universum, skriven av Marcus Rosenlund. Den försöker förklara var rymden utanför solsystemet börjar. Heliopausen brukar man använda som begrepp. Det är den flytande gräns där strömmen av laddade partiklar från vår sol avstannar och vindarna utifrån tar över. Den gränsen kanske man kan se som den där scenens inre dynamik och salongens yttre krafter möts. Där sitter publiken. Och binder ihop sfärerna.

Äsch. Nu blev det det lite heligt i alla fall.