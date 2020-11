Starkt om flykt, färskpressad mangojuice och automatkaffe

Titel: Dina händer var fulla av liv

Författare: Suad Ali

När vi först möter Nora i en prolog, bor hon i Sandviken sedan åtta år men förbereder sig för att resa tillbaka till Somalia med sin dotter. Två kvinnliga bekanta målar hennes händer och armar med henna och T-sprit. Blommor och förvridna blad växer fram på huden. Men vi får inte veta varför de ska resa.

Istället möter vi i första kapitlet Nora som sextonåring då hon gör sig i ordning i badrummet i familjens vita villa. När hon tittar sig i spegeln ser hon spår av landets historia. Hennes hud är svart som moderns men i ansiktet syns också drag från de italienska kolonisatörer som på 1800-talet erövrade Somalia. Allt är dubbelt, Noras läkarpappa har fått sin fina utbildning i Italien, familjen tillhör därmed stadens elit och får den färskpressade mangojuicen serverad av hembiträdet Shukri.

Det är en levande och bildrik flickskildring med skola och kärlek och familjebildning och först undrar jag vart berättelsen ska ta vägen. Men när det blir sent 80-tal och närmar sig inbördeskrig i Somalia, letar sig våldet och konflikterna ända in i familjens vardagsrum. Noras man är redaktör för en regimkritisk tidskrift och måste gå under jorden.

Beskrivningen av hur ett bekvämt vardagsliv gradvis övergår i en mardröm är stark. Jag tänker på Negra Efendićs bok ”Jag var precis som du” om kriget i det forna Jugoslavien, hur platserna för det oerhörda skiftar men att upplevelsen av att verklighetens gränser löses upp, är desamma. Suad Ali flyttar våldets och politikens konsekvenser in i en människa, in i Nora, och hon gör det bra.