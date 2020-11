NMR-anhängare inför rätta för hets mot folkgrupp

Åtalet hets mot folkgrupp ogillades helt i tingsrätten, och det är detta som kammaråklagare Jonas Martinsson nu särskilt fokuserar på att få 14 personerna av fällda för.

– Det som hände den här dagen, om det tillsammans kan utgöra hets mot folkgrupp, det är en viktig principiell fråga, säger han.

I sin sakframställan under förmiddagen betonande kammaråklagare Jonas Martinsson att det är den sammantagna bedömningen av vad som sker under demonstrationerna i Göteborg under bokmässan 2017, som ska prövas, något han tycker att inte tingsrätten gjorde.

Han menar att symboler, till exempel den så kallade tyrrunan, slagord, tal och där demonstranter klär sig på liknande sätt, tillsammans ska utgöra hets mot folkgrupp.

Under förmiddagen spelade åklagaren upp en 50 minuter lång film där man kunde se klipp från demonstrationen där personer, klädda med symbolen tyrrunan tågade och att det uppstod tumult när några ropar ”vänster” och det görs en utbrytning från den planerade marschväg som NMR har.

Samtliga femton åtalade har nekar till brott.

I tingsrätten dömdes fem av männen för våldsamt upplopp, två personer för ohörsamhet mot ordningsmakten.