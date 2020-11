Zadie Smith hittar nya spår i Grand Union

Titel: Grand Union

Författare: Zadie Smith

Översättning: Niclas Nilsson

Det börjar på en strand i polska Sopot, där en kvinna lojt begraver ett massproducerat kycklingben bredvid sig i sanden.

Det slutar med ett metafysiskt möte med en död mamma vid Grand Union Canal. Vattnet i kanalen fortplantar släktens kärlek genom tiden och ger kraft åt någon som nyss skrikigt osunt mycket på sin sexåring.

Vi befinner oss i senkapitalismens tid. På Manhattan får en transvestit ett sammanbrott i en korsettbutik, iklädd en kappa "testad av klimatforskare i Arktis". I Spanien flyter en småbarnsfamilj runt, runt i en konstgjord ström i poolen på all inclusive-hotellet. Även det ett exempel på samtidens listiga villospår. Vi tror fortfarande tror att vi kan "fly vardagen", medan plasten samlas i havet utanför. "Lazy River" heter novellen, det är en av de bästa. Inget händer, men allt flyter.

Här är ett citat som jag antecknat: "Vi är ingenting, men det är svårt att erkänna det". Jag vet att jag tyckte att det sammanfattade något, men när jag ska leta upp meningen igen har den försvunnit. Liksom en gestalt i Grand Union, verkar jag ha blivit hög i stunden på en banal tanke.

Zadie Smith har en egensinnighet och komplexitet i berättandet som ger energi och piggar upp. Några noveller är kanske mest underhållande just i stunden, särskilt för oss med förkärlek för färgstarka personligheter i New York.

Andra noveller är svårare att glömma, som "Två män anländer till en by". Den vibrerar av våld och makt.

I några texter har Zadie Smith valt att bryta upp formen och skriva mer associerande och fritt. Det känns som något nytt. Jag har ingen aning om vart det ska ta vägen, men det är kontrollerat och rytmiskt.

Zadie Smiths blick på sakernas tillstånd i Grand Union får mig att associera till ett "resting bitch face". Bakom de halvt nedfällda ögonlocken; ett spelat ointresse och en osentimental stumhet inför omgivningen. I själva verket; en total uppsyn och solidaritet. Hon ser så tydligt på samtiden att blicken ibland hittar bakom kröken och plötsligt glider vi över i en mer skruvad framtid.

Ja, det är väl ändå dit vi är på väg, tänker jag. Och det är ett spår i författarskapet som blir mycket spännande att följa, för där har hon inte helt toppat formen än.