Coronasäkrade infoträffar istället för öppet hus i Västerås

Så gör länets gymnasieskolor istället för öppet hus

Fagersta:

Öppet hus ställs in och istället ska representanter på Brinellskolan åka ut till grundskolor och informera niorna med start v 47. Elever kan bjudas in att besöka program men då ska besöken bokas och endast ett fåtal får komma samtidigt.

Arboga:

Vasagymnasiet ställde in sin årliga gymnasiekväll i förra veckan och öppet hus utgår. De satsar istället på digital kommunikation via hemsida och facebook samt utskick i brevlådan. Informationsträffar har hållits på grundskolor och Vasagymnasiet bjuder även in nior att få vara elev för en dag på önskat program.

Sala:

I Sala har gymnasieskolorna också har fått kasta om sina planer och det lutar åt att det mesta sker digitalt. På torsdag den 5/11 hålls ett möte där detaljerna ska spikas.

Köping:

Ullvigymnasiets öppet hus ersätts med en digital informationsdag för elever och vårdnadshavare i årskurs 9. Alla elever i årskurs 9 får en personlig inbjudan till denna. Mer kommunikation kommer att ske via hemsidan bland annat.

