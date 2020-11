Förhandsröstningen slår rekord

Över 100 miljoner amerikaner har förtidsröstat i årets presidentval, enligt University of Floridas US Elections Project, som via statistik från delstaterna följer röstandet. Valdeltagandet väntas bli historiskt högt, rapporterar Reuters.

Den kraftiga ökningen av poströster och förtidsröstning i vallokal beror framför allt på coronapandemin som hittills har lett till över 231 000 dödsfall i USA.