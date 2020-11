Ekonomi – viktigaste valfrågan

En av de som värderar frågan högt är väljaren Jessica Herbert, som Ekot träffade vid en vallokal i Arizona.

– Jag jobbar i en restaurang och hela industrin gick i botten av det här. Men med det ledarskap vi har finns det ingen plan för att åtgärda det. Ekonomin, pandemin, valet, du kan inte prata om något av det utan att också ta upp det andra.



Under sitt presidentskap har Donald Trump ofta lyft en blomstrande ekonomi som sin största framgång på posten. Men, i och med coronapandemin, gick USA tillsammans med de flesta andra länder in i en ekonomisk kris. Något som fick stor påverkan på valrörelsen.



– Landet har det svårt just nu, och Biden-väljare vill se ett maktskifte eftersom de inte tycker att Trump hanterat situationen tillräckligt bra. Tittar man däremot på Trump-väljare så finns det till exempel många jordbrukare som säger att de har gynnats av hans politik, säger Ekots utsända i Arizona, Palmira Koukkari Mbenga.



Samtidigt mycket tid läggs på ekonomin i båda kandidaternas valrörelser har presidenten en relativt begränsad makt i frågan, eftersom ett lands ekonomiska utveckling i hög grad styrs av andra processer. Det säger Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef.

– Det beror på väldigt tröga faktorer, så en president kan egentligen inte påverka det på något väldigt tydligt sätt. Möjligen kan en väldigt dålig politik verkligen förstöra den ekonomiska utvecklingen. Trump har genomfört en ganska stor reform på skatteområdet. Den hade en slags stimulerande effekt på den amerikanska ekonomin. Så det är väl en sak som han kan tillräkna sig, säger Ekholm.