Sociala distanser fokus på filmfestivalen i Göteborg

Fokus för filmfestivalen blir pandemiinspirerat, det är sociala distanser som blir huvudfokus för festivalen berättar den konstnärlige ledaren Jonas Holmberg:

– Det är ett sätt för oss att undersöka både den film som gjorts under pandemin, där filmskapare varit isolerade i sina hem och tvingats till nya produktionssätt, nya uttryckssätt för att kunna göra sina filmer. Men vi vill också titta på filmerna som på ett mänskligt och emotionellt plan knyter an till social distansering och där vill vi också titta på filmer som inte direkt handlar om pandemin men knyter an till erfarenheter vi har gjort.

Det kommer att vara vanliga filmvisningar på biografer i Göteborg, men med ett säkerhetstänk kring program, köer, avstånd. Festivalen kommer också att erbjuda ett digitalt alternativ där ett urval av festivalfilmer ska visas på nätet.

Varje kväll ska en ny festivalfilm premiärvisas parallellt på en festivalbiograf och digitalt. Jonas Holmberg hoppas att det ändå ska skapa en viss festivalstämning även för de filmintresserade som inte kan ta sig till Göteborg.

2020 års upplaga av festivalen var ett av de sista stora kulturevenemangen som kunde arrangeras innan coronapandemin slog till. Och Jonas Holmberg säger festivalen fått gott om tid på sig att planera.

– Vi kommer så klart följa alla restriktioner och säkert gå ännu längre där vi bedömer att det behövs ytterligare åtgärder för att göra det säkert., Det allra viktigaste för oss är att skapa en säker miljö för publiken. Med det sagt tror jag att det går att göra det här på ett säkert sätt, annars skulle vi så klart inte göra det, säger Jonas Holmberg.