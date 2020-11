"Idiot Prayer" inte den mest upphetsande upplagan av Nick Cave

Titel: Idiot Prayer. Nick Cave Alone at Alexandra Palace

Regi: Nick Cave

Medverkande: Nick Cave

Betyg: 3 av 5

Nick Cave i kritstrecksrandig mörk kostym vandrar genom storslagna rum på Alexandra Palace i London. Han kommer till slut in i en tom konserthall. Mitt på golvet står en svart, blänkande flygel. Notblad och skissbok, en mikrofon. Nick tittar inte in i kameran. Han slår sig ner på den bruna pianopallen, kastar en blick på notbladen och börjar spela och sjunga. Flygelns klang gör sig i rummet. Nick är välpudrad och samlad, men frånvänd. När låten är slut låter han tonerna klinga ut en kort stund, byter resolut blad, slänger det gamla på golvet och fortsätter.

"The Mercy Seat" och "Girl in Amber" och drygt tjugo låtar till. Ibland är det andaktsfullt och jag uppfylls av en större känsla. En enmanskonsert på filmduk är ändå en form av substitut för den covidinställda turnén som skulle kört igång i våras. Den som gillar balladmannen Nick Cave får en fin stund i biofåtöljen. Men jag har andra preferenser. Överlag gör Nick Cave för lite rent musikaliskt av låtarna, det blir jämtjockt och odynamiskt. Pianospelet kompar mest hans röst. Jag får en orimlig längtan efter att Warren Ellis ska skrida in över golvet med en fiol och sätta något på spel.



Vi har också väntat länge på att få höra låtarna från senaste albumet "Ghosteen". Jag kan ha nickat till, men jag räknar bara till att det blir två. Även om Cave vill spara dem till den uppskjutna turnén är det väl snålt.

"Idiot Prayer" är inte ett nytt steg i det spännande konstnärliga projekt Nick Cave hållit på med de senaste åren och som om och om igen knockat oss fans med såväl idérikedom som förnyelse. Vi kanske började bli bortskämda.



Inte en enda svettdroppe tränger fram på Caves panna, den förblir lika torr som luften som omger honom i det ödsliga rummet. När covern på Marc Bolans "Cosmic Dancer" till sist klingar ut känner jag mig för en kort stund upplyft igen. Den blev fin.

Då reser sig Nick och går ut mot ljuset.

Jag fortsätter hoppas på framtiden.