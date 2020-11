Oppositionspolitikern och sångaren Bobi Wine misshandlad

Som så ofta var det under kaosartade former som sångare, artisten och den kanske mest kände oppositionspolitikern i Uganda numera, Bobi Wine, lämnade in och fick sin ansökan till presidentvalet godkänd.

Men direkt efteråt grep polisen den 38-årige sångaren, vars namn egentligen är Robert Kyagulanyi, och slängde in honom i en skåpbil. Bobi Wine hölls i tre timmar och hävdar att han blev torterad i bilen.

”De sprejade mig med tårgas, jag tvingades hålla i het metall, jag har ärr överallt”, sa han efter att ha blivit släppt. Uganda går till presidentval i januari nästa år.

Och för president Yoweri Museveni som suttit vid makten sedan 80-talet, har artisten blivit ett allvarligt politiskt hot.

Bobi Wine håller en parlamentsplats, har tiotusentals fans och är extremt populär bland landets unga generation.

Ett tecken på hans popularitet och i hur utmanande den är för makten, är att regeringen gjort det förbjudet att bära den röda baskern, vilket är just Bobi Wines, och hans supportrars, främsta signum.