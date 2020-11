Regelbundna tester på äldreboenden i Danmark

På flera ställen i landet kommer rapporter om att coronasmittan åter igen tagit sig in på äldreboenden. Så ser det också ut i Danmark där man nu i många kommuner testar all personal på äldreboenden för covid-19 varannan vecka.

– Vi har satt upp en regelmässig testning av den kommunala äldreomsorgspersonalen, precis som vi har en regelbunden testning av personalen på sjukhusen, säger Anne-Marie Vangsted som är chef Testcenter Danmark.



Om man upptäcker att någon är smittad av covid-19 på ett äldreboende i Sverige genomförs testning och smittspårning kring den individen.



Folkhälsomyndigheten rekommenderar en generös testning men hur det fungerar i praktiken avgör varje region.



I Danmark har regionerna och myndigheter kommit överens om att regelbundet testa all personal på äldreboenden för att tidigt upptäcka smittspridning.



Om en kommun har färre än 20 nya smittade i veckan per 100 000 invånare testas personalen var sjätte vecka, om kommunen har fler smittade än så testas personalen varannan vecka.



Det betyder att just nu testar de flesta danska kommuner personalen var 14: e dag.

– Det har man gjort för att man gärna vill övervaka smittan i samhället, och man blir testad oftare om det är mycket smitta i samhället eftersom risken att smittan kommer in på ett äldreboende är större och smittan i samhället är större, säger Anne-Marie Vangsted vid Testcenter Danmark.



I Sverige har man under de senaste dagarna i flera regioner slagit larm om att coronasmittan återigen upptäckts på äldreboenden. I region Stockholm har personer på runt 30 äldreboenden testat positivt för covid-19 nu under hösten. Läkarbolaget Familjeläkarna som sköter läkarvården på knappt hälften av alla äldreboenden i regionen skulle gärna se ett system liknande det i Danmark här.



Men Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten menar att de åtgärder man redan tar i Sverige, som till exempel en generös provtagning av allmänheten, är mer effektiva.



– Risken med att göra någonting som vi inte tror på är det som kommer att fånga smittan i tidigt skede är att det istället kan ge upphov till en falsk trygghet och att man förlitar sig för mycket på det systemet och tror att systemet kommer att fånga smittan hos personalen, säger Karin Tegmark Wisell.



Men kan det inte vara så att om man testar regelbundet så att man hittar smittan snabbare om man gör på det här sättet?



– Skulle man ha en situation där man hade ett enkelt och pålitligt snabbtest i stället så man kunde få daglig återkoppling på, då kan det möjligtvis vara en poäng, men att testa var fjortonde dag är väldigt glest i en situation på ett äldreboende. Och gör man det för att fånga situationen i samhället så känns det som att vi andra metoder som är bättre för det, säger Karin Tegmark Wisell.