Här är verksamheterna som Örebro stänger

Så påverkas verksamheterna i Örebro kommun

Kulturskolan

All undervisning för gymnasieelever som inte går att genomföra digitalt ställs in.

Verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar fortsätter som vanligt.

Övrig verksamhet fortsätter utifrån de restriktioner och förhållningssätt som gäller.

Alla fysiska konserter och produktioner ställs in.

Samtliga bibliotek

Biblioteket är inte längre en mötesplats. Sittplatser kommer att tas bort.

Besöksantalet begränsas till max 25 personer och korta besök

Alla fysiska arrangemang ställs in.

Bokningsbara 15-minutersdatorer och skrivare kommer att finnas för snabba ärenden på samtliga bibliotek.

Klassbesök vid allmänhetens öppettider tas bort, men går att genomföra på andra tider på de enheter där det finns särskild skolbiblioteksservice.

Öppettiderna för allmänheten till Brickebackens bibliotek ändras till kl. 12–15 på tisdagar och onsdagar.

Biblioteksservicen för allmänheten i Baronbackarna, Norrby, Hovsta och Adolfsberg stängs tillfälligt på grund av delade lokaler och begränsade möjligheter till ovanstående arbetssätt.

Brickebackens bad, Eyrabadet och Hagabadet

Samtliga bad är stängda för allmänheten 5–24 november.

Personer med stort behov av rehabilitering kontaktar Hagabadet eller Eyrabadet för tidsbokning.

Simskola inställd under hela perioden för samtliga födda 2004 eller tidigare

Badkort förlängs automatiskt med 3 veckor.

När lokal hyrs ut till extern aktör/arrangör ansvarar de själva för att följa lokala allmänna råd.

Idrottshallar och anläggningar

Allmänhetens åkning är fortsatt inställd.

När lokal hyrs ut till extern aktör/arrangör ansvarar aktören/arrangören själv för att följa lokala allmänna råd.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna håller öppet i så stor utsträckning som möjligt.

Max 50 besökare per fritidsgård.

Fritidsgårdarna är endast öppna för högstadieelever under den här perioden.

Till vissa gruppaktiviteter kommer föranmälan att införas.

Konsthallen

Konsthallen är stängd från 5–24 november.

Alla fysiska arrangemang inomhus ställs in.

Bio Roxy

Bio Roxy håller stängt från 5–24 november. Skolvisningar kommer dock köras.

Tekniska kvarnen

Tekniska kvarnen är stängd från 5–24 november.

