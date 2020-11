USA har lämnat Parisavtalet

Utträdet var väntat, men har mötts av starka reaktioner från omvärlden.



– Det är ett svek och en kniv i ryggen på ett av få internationella samarbeten som varit framgångsrikt, säger Pascal Canfin, ordförande i EU parlamentets miljöutskott, när USA officiellt nu lämnat Parisavtalet.

Frankrike gör också ett gemensamt uttalande med Storbritannien, Italien, Chile och FN:s klimatkonvention där de beklagar utträdet.

– Det finns inget större ansvar än att skydda jorden och dess invånare mot hotet från klimatförändringarna. Vetenskapen är tydlig. Nu måste vi samarbeta och snabba på arbetet, skriver de.

President Donald Trump inledde redan första året av sin mandatperiod processen, för att lämna avtalet, som enligt honom är skadligt för den amerikanska ekonomin och inte sätter tillräckligt stor press på fattigare länder.

Men att världens rikaste land, som historiskt har stått för det mesta av de globala koldioxidutsläppen nu lämnar kritiseras även på hemmaplan.

– Vi kan inte vara det enda landet i världen som ställer sig vid sidan om, på det här sättet, säger representanter för nära fyra tusen amerikanska städer, delstater, universitet och företag som samlas under parollen "We're still in" och som hela tiden fortsatt att hävda att de aldrig lämnat avtalet, vad presidenten än säger.

Demokraternas Joe Biden kommenterar på Twitter att om han vinner valet kommer USA att gå in i klimatavtalet igen "om exakt 77 dagar", skriver han.