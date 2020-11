Imponerande övervåld i mäktiga maffiadramat "Gangs of London"

Titel: Gangs of London

Skapare: Gareth Evans och Matt Flannery

Skådespelare: Joe Cole, Sope Dirisu, Lucian Msamati, Michelle Fairley m.fl.

Genre: Thriller/Drama/Action

Finns att se på: Cmore

Betyg: 4 av 5

Med den indonesiska actionfilmen "The Raid: Redemption" ritade Gareth Evans om kartan för hur våldsamma fightscener kan se ut.

Jag är beredd att säga att utan "The Raid", hade vi till exempel inte haft senaste årens actionbjässar: John Wick-filmerna.



Efter sina år i Indonesien är Evans nu tillbaka i Storbritannien med den mörka och våldsamma gangsterserien "Gangs of London".



Gängbossen och fastighetsmagnaten Fin Wallace mördas och maktbalansen kastas omkull i Londons undre värld. När andra gäng försöker utnyttja situationen flyter snart mer blod längs stadens gator.



Det Gareth Evans gjorde så bra i "The Raid" 2011 var att fånga en slags stressande skräckfilmskänsla runt de mäktiga fightscenerna, samtidigt som han förstod att actionkoreografi kan vara viktigare än snabb klippning. Låt publiken se vad som händer i slagsmålet, det är mer imponerande än dyra specialeffekter.



I "Gangs of London" har han behållit actionsekvenserna, men plockat in de i en mer realistisk berättelse. Familjedramat och maffiamaktspelet hanteras med ett djupt allvar som ger en ny tyngd åt scener med krossade skallben eller uppsnittade halspulsådror.



De rivaliserande gängen består bland annat av pakistanier, albaner, kurder och turkar. Att replikerna därför ofta uttalas på andra språk än engelska bidrar till att den här världen känns större än den hade gjort annars.



De få stunder då dramat kan kännas lite långsamt, väntar alltid en ny hysterisk actionscen bakom nästa hörn.



Efter att ha torkat av handsvetten på byxorna kan jag meddela att "Gangs of London" nog är det våldsammaste du kommer se på tv i år. Men också något av det bästa.