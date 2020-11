Trumpsupportrar demonstrerar mot valfusk

– Vi är här för att stötta Trump så som han har stöttat oss i fyra år. Vi litar inte på valsystemet, man borde inte utropa en segrare innan alla röster är räknade. Vi vet att delstater som Kalifornien är demokratiska, men Arizona är repulikansk, säger Lisa.

Det hon syftar på är att Fox News och nyhetsbyrån AP förutspådde att Arizona skulle gå till Joe Biden innan alla röster var räknade, för att de menade att Trump inte skulle kunna ta igen försprånget efter att en viss procent räknats.

Räkningen pågår fortfarande, men om Joe Biden vinner i Arizona blir han den första demokratiska presidenten som delstaten röstat på sedan Bill Clinton 1996.

Över hundra personer är det som samlats i Phoenix, först utanför stadshuset och sedan utanför lokalen där rösträkningen pågick. Folk bar på stora Trumpflaggor och skyltar. Många är också beväpnade, med stora militärlika vapen hängandes över axlarna, vilket är lagligt i Arizona.

Men mitt bland alla Trumpflaggor vajar en Prideflagga. Där står Linnea McCann med en kompis och hon håller också i en skylt med texten Make America Gay Again. Det har blivit många diskussioner idag säger hon, men hittills har allting gått bra.

– Det har varit mycket snack om oroligheter och rädsla i det här landet, jag vill komma hit för att använda min yttrandefrihet och ge en röst åt de som kanske inte har en, som blivit marginaliserade av Trumps politik. Jag ville visa en sida som inte hörs i Arizona, säger Linnea MacCann.

Hon säger att när hon hörde nyheten om att Joe Biden vunnit var det som att en tyngd lyftes från hennes axlar och att någon gav henne en varm kram och sa att allt skulle bli bra. Att alla inte behöver bråka så mycket.

Efter några timmar dyker det upp ett gäng med unga personer, som ställer sig tvärs över gatan med Biden- och Harris-skyltar och en stor mexikansk flagga. De skriker: "Go Biden Go och You lost - ni förlorade." Tre av dem i gruppen är Yasmine och systrarna Emelie och Daisy. De sa att de upptäckte att det inte skulle vara några firanden av Bidens vinst i Arizona och bestämde sig för att komma hit.

– Vi ville bara att folk skulle vara glada att Biden vann och inte arga som de här Trumpsupportrarna, säger Yasmine.

Det blir ganska snabbt konfrontation och hätska diskussioner, när några av Trumpsupportrarna uppenbart blir provocerade av tjejernas närvaro. Vilket land tror ni att ni är i, skriker en av dem.

Men Yasmine, Emelie och Daisy är stolta över det dom har åstadkommit genom att rösta fram Biden.

– Det är hundratals här och vi är färre än 15, men det känns bra ändå. Vi gjorde det för våra familjer och våra vänner. Jag gjorde det för min mamma, hon hade blivit deporterad om Trump vann.