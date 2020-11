Förlagen får in mycket fler manus under pandemin

De flesta av Sveriges större förlag, Norstedts förlagsgrupp, Piratförlaget, Lind & co och Alfabeta förlag, har fått in fler bokmanus än vanligt de senaste månaderna.

Bonnierförlagen får normalt drygt 6 000 manus per år, och har i år sett en ökning med mellan 25-30 procent.

Störst är ökningen på barnboksförlaget Bonnier Carlsen, där många av manusen handlar om eller har inspirerats av just pandemin. Där har antalet inkomna bokmanus ökat med nästan en tredjedel, skriver SVT:s Kulturnyheterna.

Karantän, hemmajobb och oväntad ledig tid tros vara anledningen till ökningen.