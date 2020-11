Kanalchefen: Därför tjatar vi så mycket om corona

Krönika

Alltid när vi rapporterar om stora nyhetshändelser och skeenden är det några som reagerar: ”Har ni inget annat att prata om?”

Så var det även nu när smittspridningen började öka, när Sörmland fick hårdare corona-restriktioner och vi började rapportera mer. ”Tjata inte om corona”, sa några röster på vår telefonsvarare. Mitt svar är: jo det måste vi faktiskt!

Vi pratar mycket om vår publik inom Sveriges Radio, att vi behöver känna den ordentligt, att vi måste lyssna på människor som lyssnar på oss. Helt rätt förstås, vi gör inte journalistik för vår egen skull. Samtidigt är det förstås helt omöjligt att tillfredsställa varenda person. En vill ha mer sport, en annan ingen sport alls – så där rullar det på när det gäller många ämnen och vår uppgift är att balansera och försöka ge innehåll som berör många och som är av allmänintresse.

När smittspridningen av corona-viruset ökar i snabb takt är det givetvis av högsta allmänintresse och berör varenda en i det här länet. För att sjukdomen inte ska invadera våra redan belastade sjukhus och riskera ta livet av ännu fler behöver vi dra i nödbromsen och förstå vad som händer. Det här måste vi inom media rapportera om och granska. Det enda jag kan bli arg på mig själv över är att vi inte gjorde det ännu tidigare och ännu mer. För uppenbarligen har vi invånare inte hållit avstånd, inte undvikit sociala situationer, inte följt råden som redan funnits.

Det finns nyhetsskeden som överskuggar det mesta. Våra stora nationella trauman är sådana, som Estonia-katastrofen, Tsunamin. Det som medieforskning kunnat visa är att många av oss bearbetar de jobbiga känslorna genom att läsa, lyssna, titta och att vi nästan inte får nog av rapportering. Sedan finns det förstås de som gör precis tvärtom, undviker varenda uppdatering och nyhetssändning. Men att media måste uppfylla sitt uppdrag och berätta – det är solklart oavsett vad.

Vi ser i våra lyssnarmätningar att intresset för coronanyheter är väldigt stort. Under den kritiska tiden i våras hade vi rekordlyssning och även om Sveriges Radio i vanliga fall har högst förtroende av svenska medier var förtroendet under den här tiden ännu högre. Så jag menar att vi faktiskt gör rätt som rapporterar mycket. Den som lyssnar på oss märker dessutom att vi gör väldigt mycket annat också, under våra nästan 50 timmar direktsänd lokalradio varje vecka, i nyhetsuppdateringar på sajt och i SR Play-appen.

Fantastiskt är att våra lyssnare delat med sig av sina erfarenheter av livet under corona. 355 personer har svarat på vår lyssnarenkät och berättat hur de har det, flera har vi intervjuat i radio. Ta chansen och berätta du också. Här nedan hittar du en enkät där du kan tycka till om vårt innehåll och berätta om hur du påverkats av coronapandemin.

Katrin Säfström, kanalchef och ansvarig utgivare