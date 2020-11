Besökstopp återinförs på äldreboenden

Stockholm har i dag beslutat om besöksstopp inom äldreomsorgen och i Göteborg har man tagit beslut om att utreda möjliggörandet för ett besöksstopp. Kommuner har ingen laglig möjlighet att förbjuda besökare till äldreboenden utan stoppen fungerar därför som skarpa rekommendationer.



Besluten kommer efter att antalet smittade på så kallade särskilda boenden ökat kraftigt i städerna. I hela landet har antalet bekräftade fall ökat från 235 vecka 44 till 429 vecka 45. Vecka 16, den vecka under våren då flest konstaterade smittade rapporterades var det ungefär 800 fall. Sedan dess har rutinerna skärpts och Irene Nilsson Carlsson menar att det är väldigt viktigt att personalen nu följer dom. Men hon är samtidigt oroad över att flera regioner inte hinner med testning.

Kurvan av antalet smittade på äldreboenden pekar uppåt och rapporteringen släpar efter, men Irene Nilsson Carlsson kan inte säga nu hur stor risken är att vi når upp till de höga siffrorna från i våras.

Det vanligaste är att smittan kommer in till de särskilda boendena genom personal men Irene Nilsson Carlsson konstaterar att det finns fall där den även kommer in via besökare. Besöksförbudet till äldreboenden togs bort tidigare i höstas och Socialstyrelsen har inte ändrat sin uppfattning i den frågan.