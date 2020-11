Åter hårt tryck på 1177 Vårdguiden

Väntetiden för att komma fram per telefon ligger nu i genomsnitt på omkring 30 minuter säger Sofie Zetterström som är affärsområdeschef för 1177 på Inera som driver tekniken bakom vårdguiden.

– Nu ser vi ju en klart ökning igen från vecka till vecka, och den ökningen började för ett par veckor sedan. Så det följer ju utbrottet av smittan i samhället helt enkelt.



I takt med att pandemin får ny fart ökar också trycket på 1177:s särskilda covid-19 telefonlinje. I våras gick vårdguiden in i krisläge efter en pik på över 100 000 inkommande samtal per dag, för att sedan under sommaren gå ner kraftigt i antal.



Men nu ökar åter belastningen och åter införs en krisorganisation med bland annat snabbare beslutsgångar för att bland annat korta telefonköerna.



När det var som högst tryck i mars kunde väntetiden vara upp till fyra timmar. Och nu är också den snabbt på väg upp igen i och med att förfrågningarna blir alltfler. Sista veckan i oktober inkom runt 39 000 samtal till linjen.



Förra veckan hade antalet ökat till 60 000 säger Sofie Zetterström.



– Det ser ut som att snittväntetiden ligger på någon halvtimme, men det kan förmodligen variera ganska kraftigt mellan regionerna. I våras när det var som absolut värst så var det ju flera timmars väntetid. Undre en period ringde över 100 000 personer per dag, en otrolig belastning. Naturligtvis var det helt oacceptabelt men man såg ändå att människor satt och väntade i telefonkö så länge och uppenbarligen var ju informationsbehovet väldigt stort. Och även oron var stor. Där är vi ännu inte, men vi ser ändå en klar ökning.

När finns det fog för att tro att väntetiderna signifikant kan gå ner?



– Det kommer nog inte hända förrän den här pandemin är över, säger hon.