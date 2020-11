"Jerusalema" – en hit på zulu som fått hela världen att dansa

Att just "Jerusalema", en låt inspirerad av sydafrikansk kyrkomusik med en touch av disco-house och med en låttext på zulu, skulle bli en global succé, var inte givet. Men nu, trots ett år av corona-nedstängning och ekonomisk kris, har låten blivit ett globalt fenomen utan motstycke. Artisten bakom låten, 24-årige sydafrikanen Master KG, som egentligen heter Kgaogelo Moagi, som skrivit låten tillsammans med Nomcebo Zikode, säger att han aldrig kunde föreställa sig den här responsen.



"Jerusalema" klockar otroliga 230 miljoner nedladdningar på Youtube till exempel. Den blev the Best African Act på MTV:s music awards. Det är den första afrikanska låten att toppa tyska låtlistan på över tre decennier. En version av den nigerianska stjärnan Burna Boy har laddats ner 35 miljoner gånger sedan den släpptes i juni. Listan kan göras längre. Och Sydafrikas kulturminister uttrycker stolthet över sina artister som genom låten förenat människor världen över.



En förklaring till låtens spektakulära popularitet är dansen som följer med, som alla vill kopiera. "The Jerusalema challenge", dansutmaningen, har spridit sig till världens alla hörn, från brandmän i Rumänien … till soldater i Ghana, skolor i USA, sjukhuspersonal i Nederländerna, stela advokater i Botswana, spanska nunnor, lunchgäster på lyxrestauranger, till och med Kapstadens filharmoniska orkester, alla har de samlats i dansen, och glädjen.

Och som Afrikakorrespondent kan man inte annat än att bli berörd av att en låt från Afrika samlat världen på det här sättet, 2020, ett år de flesta vill glömma, men med en låt som andas hopp och glädje och trots. Sist ut: poliskåren i Tshwane i Sydafrika som dansar på torget ackompanjerad av sin egen orkester.