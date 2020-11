Missnöje i EU-nämnden med informationen

– Vi tvingas komma in och läsa handlingarna på EU-nämndens kansli, och det fungerar inte för många som inte förväntas komma till riksdagen. Det är väldigt mycket att ge regeringen carte blanche just nu, säger Desiree Pethrus.



Och särskilt besvärligt blir det för de riksdagsmän som inte bor i Stockholm och som helst inte ska resa alls under coronapandemin.



En av dom är Vänsterpartiets Ilona Szatmári Waldau som bor i Uppsala.



– Det här är inte bra för demokratin. Det är svårt att kommentera på dokument som man inte har sett och svara på något man inte har sett. Vi har också bett att få det mejlat till oss men fått nej på det. Att det ska vara hemligt för oss som beslutar är absurt, säger Ilona Szatmári Waldau.



Och Desiree Pethrus tillägger.



– Vi får handlingar väldigt väldigt sent, ibland två timmar, har vi tur kan vi få ett dygn på oss. Det är väldigt svårt att hinna med om man inte får handlingarna skickade till sig, säger Desiree Pethrus, Kristdemokraterna.



Men enligt inrikesminister Mikael Damberg så kan hemlighetsstämplat material inte skickas ut med mejl. Men det är upp till riksdagen att organisera det här på ett sätt så att demokratin fungerar även i coronatider, menar han.



– Det får riksdagen reda ut hur de vill jobba med de här frågorna. För oss är det viktigt att riksdagen hittar ett arbetssätt som fungerar även under pandemin, säger inrikesminister Mikael Damberg.



Trots svårigheterna hann Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet ändå anmäla sin avvikande mening innan tidsfristen gick ut. De välkomnar att EU höjer tempot i kampen mot terrorismen men Desiree Pethrus hade velat se skarpare skrivningar mot terrorfinansiering från utlandet.