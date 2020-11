Oscarsvinnande kompositörs arkivmaterial hotas

Arnold som var trumpetare, skrev flera symfonier men är kanske mest känd för att ha skrivit filmmusiken till filmen "Bron över floden Kwai" från 1957.

Malcolm Arnold led av psykisk ohälsa och alkoholism och stod under förmyndarskap under flera år. Under de åren var det rätten som hade tillgång till en stor del av Arnolds brev, anteckningar och annat.

Insamlingen nu vill att Storbritanniens nationella arkiv ska ta över materialet, så att det kan bevaras för framtiden.