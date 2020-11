Stor förvirring bland biografägare i landet om nya regler

– Tyvärr blev det ju ganska otydligt på grund av det här och det gjorde att det blev rörigt överallt. Ingen vet riktigt vad som gäller och vi måste få klarhet i det. Och tydligheten gjorde också att budskapet försvann, säger Peter Fornstam, vd Svenska Bio och ordförande i Sveriges Biografägareförbund.



Förslaget som presenterades under presskonferensen med statsministern handlar om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än åtta personer förbjuds. Och i väntan på att lagstiftning i frågan ska komma på plats ligger det på regioner och aktörer att själva besluta vad som gäller.

– Varje biografägare får göra som den vill och kan. Svenska bio, som jag representerar kommer fortsätta ha öppet för vi tycker vi har ett ansvar mot medarbetare, leverantörer och publik. Men med det här kommer bli massiva förluster varje dag och jag hoppas att staten inser det och tar sitt ansvar, säger Peter Fornstam.

Riksföreningen Biograferna anser att det är regeringens ord som branschen bör gå på och att det kommer innebära en lockdown för all biografverksamhet.



– Socialminister Lena Hallengren (S) gjorde alltså ett medskick att man inte ska obstruera eller hitta kryphål för att kringgå den här restriktionen och det tycker jag också gör det väldigt tydligt. Att man inte ska ta det lättsinnigt eller att man ska försöka hitta möjligheter att öppna upp biograferna på olika sätt, säger Lars Gillegård, ordförande vid Riksföreningen Biograferna.



Men om det är så som du tolkade det, hur kan det ha uppstått missförstånd eller förvirring från era systerorganisationer, tror du?



– Jag vet inte, det är väl det att man inte uttalar biografer på den här presskonferensen, utan man uttalade konserter, teaterföreställningar och idrottsevenemang och det hade jag önskat att man kanske skulle gjort lite tydligare i sådana fall, säger han.



Under Folkhälsomyndighetens presskonferens under tisdagen ställdes frågan om tolkningen kring publiktaket för bland annat biografer. Där sa statsepidemiologen Anders Tegnell att en diskussion pågår mellan myndigheten och regeringskansliet och att man avvaktar och inväntar lagstiftningen.



Om eller när restriktionerna även kommer omfatta biografer kommer det innebära en ekonomisk katastrof anser man på branschsidan. Lars Gillegård, vid Riksföreningen Biograferna, säger att han förutsätter att det kommer komma ekonomiskt stöd från statligt håll medan Peter Fornstam, på Sveriges Biografägareförbund, menar att de kan komma att lyfta den frågan själva.



– Vi måste be staten om draghjälp, staten måste bestämma sig, ska det finnas biografer efter att vi kommit förbi covid-19 eller inte? Vi kommer inte klara det. Stor eller liten biografägare, ingen kommer att klara det här utan statsstöd. Det är tyvärr den hårda sanningen.