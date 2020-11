Ljudteknikern bakom Michael Jackson storsäljare död

Han var bland annat med och spelade in och mixade flera av Michael Jacksons storsäljande album, till exempel Off The Wall, Bad och Thriller.

Med Michael Jacksonskivorna arbetade Bruce Swedien nära producenten Quincy Jones.

I ett uttalande skriver Quincy Jones att Bruce Swedien var en av de största och att det inte finns ord för att uttrycka hur mycket han betydde.

Bruce Swedien hade en lång karriär och arbetade också med några av de största namnen inom jazz, däribland Count Basie och Duke Ellington.

Han var svenskättling och blev 2001 hedersdoktor vid Luleå tekniska universitetet. Bruce Swedien blev 86 år gammal.