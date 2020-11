Filmjulen är hotad – premiärerna hänger löst

Även om andra biografer kommer att fortsätta ha öppet för max åtta personer i publiken är det inte säkert att filmbolagen låter nya filmer få premiär.

Traditionellt är julen den allra viktigaste tiden att få ut filmer och få in pengarna. Nu har filmbolagen svåra beslut att ta: att låta filmer ha sin premiär och riskera att inte få in nog med pengar för vad det kostade att göra filmen eller ha is i magen och hoppas att en senare premiär funkar. Svenska dokumentären "Yung Lean - In my head" av Henrik Burman är ett exempel på en film som hamnar i kläm