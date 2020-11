Guide: Detta gäller för kulturpubliken

• Kommer vi kunna gå på några kulturevenemang alls i december?

Ja, det är ju lite oklart. Det är upp till olika teatrar, konserthus och biografer att själva fatta beslut om att stänga eller hålla öppet. Regeringen bestämmer inte det. Men regionerna kan fatta beslut om att stänga de institutioner som de äger, som Malmö Stadsteater eller Göteborgsoperan.

• Det spelar alltså roll var någonstans jag bor?

Det spelar stor roll. Regeringen har i sitt förslag valt att låta det så kallade undantaget för sittande publik ligga kvar. Det betyder att det nu är upp till länsstyrelserna – 21 stycken, som är som statens förlängda arm ute i regionerna – att fatta egna beslut om att eventuellt begränsa kulturevenemang för sittande publik till åtta personer.

Smittspridningen kan ju se olika ut i olika regioner. På Länsstyrelsen i Skåne till exempel jobbar man just nu febrilt med att ta fram ett beslut under nästa vecka. I stora regioner som Stockholm och Västra Götaland löper lokala restriktioner ut i morgon, så där kan vi få nya besked då.

Men det kan alltså bli olika publikgränser, där vissa behåller gränsen på 300, andra på 50, men regeringen hoppas tydligt att många länsstyrelser väljer att sänka gränsen till åtta.

• Men det finns ju flera institutioner som har valt att stänga verksamheten, och inte vänta på det här beskedet?

Ja, precis. Kungliga Operan har valt att stänga, även konserthuset Malmö Live ställer in all publik verksamhet fram till nyår just för att läget är så oklart. Det gäller alltså att hålla koll på vad som gäller på just det stället du ska besöka.

• När får man besked om vad som gäller där man bor?

I morgon eftermiddag väntas regeringen fatta beslut om att max åtta personer får samlas vid allmänna sammankomster. Efter det ska då länsstyrelserna ta ställning till om man vill följa efter och införa liknande begränsningar för evenemang med sittande publik - och en del av de beskeden kan komma redan i morgon, eller nästa vecka. Och det är ju de beskeden vi väntar på.

• Det känns som att det ändå är mycket konsumenterna själva förväntas ha koll på. Är det så?

Det kan kännas svårt att veta om man ska boka en biljett just nu. Men det man kan säga är att regeringen har varit väldigt tydliga med att de inte vill att vi ska vistas i offentliga miljöer som teatrar och gym. Gå inte på bio även om det är öppet, det är regeringens budskap.