"Berlin Alexanderplatz" vann bästa film på Stockholm Filmfestival

Bokens berättelse om mördaren Franz Biberkopf, som försöker skapa sig ett nytt liv, har nu blivit till en historia om en papperslös migrant som försöker göra samma sak i sin nya hemstad Berlin.

Och regissören och manusförfattaren Burhan Qurbani fick inspiration till den här nytolkningen när han själv flyttade till Berlin och såg paralleller mellan romanen och dagens gäng med knarkhandlare i parken Hasenheide. Berlin Alexanderplatz fick också pris för bästa manliga huvudroll på Stockholms filmfestival.

Mexikanska Fernanda Valadez tog hem priserna för bästa debutant och bästa regi för sin film Identifying Features. En film som handlar om en mor som letar efter sin son, som försvunnit när han försökt ta sig över gränsen till USA.

Övriga priser:

Bästa film: Berlin Alexanderplatz av Burhan Qurbani

Bästa regi: Fernanda Valadez för Identifying Features

Bästa debutant: Fernanda Valadez för Identifying Features

Bästa manus: The Man Who Sold His Skin av Kaouther Ben Hania

Bästa kvinnliga skådespelare: Katherine Waterston för The World to Come

Bästa manliga skådespelare: Welket Bungué för Berlin Alexanderplatz

Bästa foto: Benjamin Echazarretta för Memory House

FIPRESCI-priset för Bästa film

Bästa film: The Woman Who Ran av Hong Sang-soo