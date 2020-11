Hårt tryck på belgiska sjukhus

Det är fortfarande enormt många covid-patienter som kommer in varje dag, säger Myriam Pietroons som leder en stab med sjuksköterskor på ett sjukhus i Namur.

Där i södra Belgien är många av sjukhusen överbelastade. Intensiven är helt full, vittnar Myriam.



När det var som värst för några veckor sen kom det in 879 nya covidpatienter på en enda dag över hela landet. Efter en ny nedstängning av samhället, med stängda affärer och skolor, har den siffran mer än halverats.



Men vården är fortfarande under hård press. Just nu har Belgien över 6 000 covidpatienter inlagda och fler än 1 300 av dem ligger på intensiven.



Man har så klart försökt öka kapaciteten men det har varit svårt. Myriam och hennes kollegor har i princip jobbat konstant sedan pandemin bröt ut i våras. Många, uppåt en femtedel, har själva blivit smittade. Många är utarbetade och stressade.



Det gör att det saknas personal även om det finns bäddar och utrustning, säger virologen Steven Van Gucht som är Belgiens motsvarighet till Anders Tegnell på folkhälsomyndigheten Sciensano.



Han säger att Belgien har 2 000 intensivvårdsplatser – men bara i teorin. I själva verket ligger maxkapaciteten på den nivå man har nu - 1 500 - en kapacitet man nästan fyllt de senaste veckorna.