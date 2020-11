Vattenfall har just över 3 000 strömlösa kunder i framförallt mellersta Sverige, och Ellevio likaså över 3000 strömlösa. SMHI har varnat för mycket hårda vindbyar framförallt längst västkusten men också in över Värmland och Västra Götalands län. Ovädret kommer dra österut under eftermiddagen och avta något under kvällen, rapporterar SMHI.