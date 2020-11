Polisförbundet: Måste förhindra att poliser kartläggs

– När man kommer hem till sin familj så tänker man, är det verkligen värt det. I förlängningen är jag orolig för att någon ska blir skadat, säger Lena Nitz från Polisförbundet.

Just nu har polismyndigheten ett 80-tal ärenden med poliser som behöver skydd efter hot. Åtta av tio poliser i yttre tjänst utsätts för hot och våld.

Och bilden inom polisen är att hoten ökar och har blivit grövre, säger Lena Nitz. Polismyndigheten har under hösten inrättad en säkerhetsavdelning för just dessa ärenden. Den viktigaste förändringen just nu är att begränsa och förhindra kartläggningen av poliser, Säger Lena Nitz.